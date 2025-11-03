18.9 C
Ciro Solimeno nuovo tronista di Uomini e Donne in Italia

Ciro Solimeno nuovo tronista di Uomini e Donne in Italia

Ciro Solimeno è ufficialmente il nuovo tronista di Uomini e Donne. La notizia è stata diffusa dalla trasmissione stessa di Canale 5 tramite un video sui social, dove è stata anticipata la messa in onda di quanto accaduto in studio il giorno successivo. Ciro, dopo un confronto con Martina De Ioannon, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, ha ricevuto la proposta di sedere sul trono da parte di Maria De Filippi, accettando di farsi corteggiare.

Il momento clou è arrivato quando Maria ha chiesto a Ciro se volesse andare sul trono, provocando una certa sorpresa nel giovane. Tina Cipollari, opinionista del programma, ha subito esclamato di incoraggiarlo a salire sul trono, mentre Gianni Sperti ha condiviso il suo entusiasmo per la scelta. Nel frattempo, Martina De Ioannon, ex di Ciro, non ha potuto trattenere la gioia e si è alzata per abbracciarlo.

Durante il loro abbraccio, Tina ha scherzato sul possibile ritorno di Martina per corteggiare Ciro, ma Maria ha risposto seccamente che non avrebbe permesso un simile sviluppo. Questo scambio è avvenuto dopo che Martina e Gianmarco avevano risolto le loro questioni con Ciro.

La decisione di Maria De Filippi di proporre il trono a Ciro non ha sorpreso il pubblico, che si aspettava un’offerta prima. La conduttrice ha infatti voluto organizzare un chiarimento più approfondito tra i ragazzi prima di formulare la proposta. Non appena il video di Ciro che accetta il trono è stato pubblicato, sono giunti numerosi commenti da parte dei telespettatori. Alcuni ritengono che Ciro stia cercando visibilità, mentre altri lo elogiano per la gestione della situazione.

