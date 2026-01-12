7.4 C
Ciro Solimeno confessa: la verità su Uomini e Donne

Ciro Solimeno, tronista di Uomini e Donne, ha fatto una confessione inaspettata poco prima della nuova registrazione del programma. Ha ammesso di aver avuto una relazione segreta con Martina De Ioannon, tronista del programma, durante il suo periodo di partecipazione.

Tutto è iniziato quando Solimeno ha notato un profilo su Instagram che seguiva con frequenza i suoi post e ha intuito che si trattasse di Martina. Le ha scritto e ha ricevuto una conferma tramite una frase che aveva detto solo a lei in trasmissione. Da lì sono iniziate delle telefonate, durante le quali Solimeno ha ammesso di aver provato dei sentimenti per lei.

Solimeno ha anche ammesso di aver incontrato Martina di nascosto due volte, durante le quali si sono baciati. Tuttavia, non hanno mai superato il limite e si sono resi conto che stavano andando oltre. Dopo che Michele Longombardi è stato costretto ad abbandonare il Trono, Martina e Ciro hanno deciso di smetterla di sentirsi.

Solimeno ha precisato che non ha mai ricevuto da Martina garanzie che sarebbe stato scelto e che la scelta è stata comunque una sorpresa per lui. La confessione di Solimeno potrebbe mettere a repentaglio la relazione amorosa di Martina con Gianmarco, in quanto Lorenzo Pugnaloni ha rivelato che Gianmarco era all’oscuro di tutto e ha scoperto la verità solo ora. La relazione segreta di Martina e Ciro ha colpito anche i fan del programma, che credevano che ci fosse qualcosa di magico tra Martina e Gianmarco. Ora le carte in tavola cambiano nuovamente e bisogna capire come andrà avanti questa soap opera.

