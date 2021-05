Ciro Priello di LOL – Chi Ride È Fuori ha rilasciato una lunga intervista al settimanale DiPiù dove ha confessato un aneddoto (inaspettato!) del passato.

Fra i volti illustri che sono stati bocciati ai provini di Amici di Maria De Filippi, infatti, oltre Arisa (ora diventata professoressa della trasmissione), c’è anche Ciro Priello dei The Jackal, che nel lontano 2003 ha tentato la scalata televisiva presentandosi ai provini del talent come ballerino.

“Feci tutte le selezioni dei provini: all’inizio, a giugno, eravamo 600 ballerini” – si legge su GossipeTv – “Poi selezioni a luglio, ad agosto e alla fine a settembre eravamo rimasti in 50. Vidi due volte Maria, partecipai a una riunione con lei e gli autori…Poi alle selezioni per il Serale non venni mai chiamato. Finii tra il pubblico”.

E ancora:

“Volevo fare i musical, non ci sono riuscito e sono finito a fare il venditore porta a porta di contratti telefonici. Ricordo che la sera tornavo a casa e piangevo. Io volevo lavorare nel mondo dello spettacolo ma non ero più un ragazzino”.

Ciro Priello, insieme ai suoi amici, ha creato i The Jackal nel 2005 e nel 2006 sono sbarcati su YouTube. Oltre un decennio dopo è entrato nella squadra anche Gianluca Colucci (in arte Fru) che proprio come Ciro Priello ha fatto parte del cast della prima edizione di LOL – Chi Ride È Fuori.



LOL – Chi Ride È Fuori, lavori in corso per la seconda stagione: ecco chi sarebbe stato contattato

Il Messaggero ha svelato alcuni nomi che sarebbero stati contattati per la seconda stagione di LOL – Chi Ride È Fuori, che potrebbe essere registrata in estate e messa on demand già a partire dall’autunno. Fra loro ci sarebbero Claudio Bisio, Paola Cortellesi, Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Debora Villa, Dado, Fabrizio e Claudio Colica de Le Coliche, Virginia Raffaele, Lucia Ocone, Alessandro Bergonzoni, Corrado Guzzanti, Luciana Littizzetto ed il duo Ale e Franz.