Ciro Petrone valuta l’ipotesi di ritirarsi dal Grande Fratello

Ciro Petrone è stato uno degli otto vip entrati nel corso del primo kickoff dell’attuale edizione del Grande Fratello. Un volto “pulito”, “poco visto”, “semi-inedito” e soprattutto lontano dal mondo degli “influencer” vari tanto ripudiati da Pier Silvio Berlusconi. Insomma, perfetto per quello che cercavano.

Eppure, nonostante le buone premesse, sulla carta si è rivelato uno dei tanti comodini che animano l’attuale edizione. L’attore di Gomorra, a cui è stato affibbiato il titolo di “inciucione” della casa è in realtà tutto fuorché un pettegolo. In questi quasi due mesi di gioco non è stato in grado di creare dinamiche (né su sé, né sugli altri) e non ha lasciato alcun tipo di ricordo.

Nella giornata di oggi ha paventato pure l’ipotesi di ritirarsi dal gioco e insomma, con tutto il bene, arrivederci e care cose.

Parlando con Rosy Chin, Ciro Petrone ha confessato: “Si tratta del fatto che non sto bene. Capito? Mi sveglio la mattina che non sto bene, mi sveglio con il mal di testa e non dormo. Adesso parlo con loro [gli autori in confessionale, ndr] e vediamo le opzioni. Devo capire un po’ di cose, sennò… Se mi fanno rimanere devo capire a che… È brutto anche per voi…“. Una conversazione tagliata sul più bello dalla mannaia degli autori che hanno immediatamente silenziato i loro microfoni.

Nel corso della propria carriera, Ciro Petrone ha partecipato sia a La Fattoria che a Temptation Island Vip, dove è uscito pochi giorni dopo scappando letteralmente dal villaggio dei fidanzati. Ora dirà addio anche al Grande Fratello?