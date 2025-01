Ciro incontra i fratelli di Martina, ma non va molto bene

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon sono ufficialmente una coppia e Ciro ha già avuto l’opportunità di incontrare la famiglia di Martina, in particolare i suoi tre fratelli. L’incontro è avvenuto dopo la scelta e è stato ripreso dalle telecamere di WittyTv. I fratelli di Martina sono Riccardo, Francesco e Marco. Riccardo, il più giovane con soli 14 anni, ha un forte legame con Martina, considerandola la “mascotte” della famiglia. Francesco e Marco, che sono più grandi di Riccardo ma più giovani di Martina, lavorano con lei nel ristorante di famiglia, “Da Dante” a Roma, frequentato anche da molte celebrità.

Durante l’incontro a Uomini e Donne, Ciro ha avuto un’accoglienza mista dai fratelli: mentre Marco si è dimostrato gentile, Francesco è stato più critico, creando un certo imbarazzo. Francesco ha commentato la scelta dicendo: “È stata bella ed emozionante. Se ti ha scelto, significa che ha visto qualcosa che io non ho visto, ma mi fido di lei”. Ciro sembra avere una buona opinione di Martina, riconoscendo la sua forte personalità e desiderando buona fortuna alla coppia, facendosi così un bel cognatino. L’incontro, sebbene non privo di tensioni, è stato significativo per entrambi, con Ciro pronto ad affrontare questa nuova fase della loro relazione.