Ciro Immobile e sua moglie Jessica Melena in occasione degli Europei di calcio hanno rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair dove hanno parlato della loro famiglia, composta da tre figli.

“L’ultima volta che abbiamo litigato? Litighiamo per un motivo molto semplice: abbiamo tre figli e io arrivo sempre dopo di loro” – ha confessato Ciro Immobile – “Per me restano i 5 minuti alla fine della giornata. Vorrei che mia moglie mi dedicasse un po’ di tempo in più. Ma siamo una famiglia tradizionale”.

Ed a domanda diretta sulle altre tipologie di famiglie, il calciatore ha sentenziato:

“Se hai da dare amore a un’altra persona, o a un figlio, è giusto poterlo fare. Non bisognerebbe nemmeno parlarne come di famiglie diverse“, stessa teoria confermata da sua moglie Jessica Melena, che ha aggiunto: “Il figlio è di chi lo cresce, in tutti i sensi. Che si tratti di una coppia uomo e donna, oppure no. Dove c’è amore, c’è una famiglia“.

Ciro Immobile: “Favorevole al DDL Zan“

Quando il giornalista gli ha fatto notare che è strano per un calciatore esporsi in questo modo, Ciro Immobile ha precisato: “I calciatori si espongono poco per la paura di quello che può succedere dopo. Ha mai sentito un calciatore parlare di politica? Quando posso sostenere messaggi coerenti con il mio pensiero, non mi tiro indietro. Mi sono schierato contro la violenza sulle donne. Se prenderei posizioni a sostegno del DDL Zan? Assolutamente sì“.

Un’ottima risposta, i figli della famiglia Immobile sono fortunati a crescere in una famiglia così aperta di mente.