Si allungano i tempi. O meglio, sono destinati a slittare i termini dell’inchiesta per il presunto stupro di cui è sono accusati Ciro Grillo (il figlio di Beppe, Garante dei Cinque Stelle) e gli altri tre giovani genovesi: Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria.Gli avvocati degli indagati hanno chiesto alla Procura di Tempio Pausania di (re)interrogare tre dei quattro, tranne Corsiglia. E secondo quanto trapela dalla cittadina della Gallura il procuratore capo Gregorio Capasso e il suo sostituto Laura Bassani sono obbligati a farlo. La richiesta, infatti, è conseguente al nuovo 415-bis (Avviso Conclusioni Indagini Preliminari) depositato il 3 maggio scorso e scaduto il 23. Ed è diritto dell’indagato essere ascoltato.

Sarebbe la terza volta. La prima: il 5 settembre del 2019 a Tempio Pausania, cinquanta giorni dopo la denuncia di sturpro di gruppo presentata il 26 luglio da Silvia (nome di fantasia) ai carabinieri di Milano. La seconda (sempre in Procura): il 9 aprile scorso, quando i difensori di Grillo, Capitta, Corsiglia e Lauria hanno depositato alcune foto postate su Facebook, immagini in cui la vittima si mostrerebbe allegra e in piena forma dopo la notte folle.

L’altra è Roberta (anche questo nome di fantasia), pure lei studentessa milanese di 19 anni, amica di Silvia. Anche lei si trovava nella villa di Grillo la notte del 17 luglio 2019. E pure lei avrebbe subito violenza sessuale mentre dormiva sul divano: i ragazzi si sono fotografati con i genitali vicini al suo viso e poi avrebbero mostrato le foto ad amici.

Con il nuovo interrogatorio gli avvocati prendono tempo. E già, perchè soltanto dopo la Procura potrà inoltrare al gip la richiesta di rinvio a giudizio (di processo) oppure l’archiviazione. Con ogni probabilità non si arriverà alla fissazione dell’udienza preliminare entro l’estate: il Tribunale, quindi anche l’Ufficio Gip, di Tempio Pausania è uno dei più ingolfati d’Italia, con un carico di lavoro enorme rispetto al numero di giudici in pianta organica.