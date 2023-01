Cirneco dell’Etna trovato pelle e ossa per la strada: cerca casa

Il suo nome è Amos ed è un cane da cane da caccia trovato allo stremo, pelle e ossa, in provincia di Palermo. Sono intervenuti dei volontari e adesso cerca una casa per sempre.

Non è il primo caso che avviene nella penisola italiana, purtroppo cani da caccia abbandonati se ne trovano parecchi. Amos è un Cirneco dell’Etna di circa un anno che è stato trovato a vagare per le strade in provincia di Palermo. A salvarlo da quella situazione disperata ci hanno pensato alcuni volontari e adesso il cucciolo, si trova presso la casa di uno di essi in modo temporaneo.

Amos trovato pelle e ossa: un altro cane da caccia abbandonato

Amos è uno di quei cucciolo definiti “scarto” di caccia, ed è stato abbandonato ad ottobre 2022. Il Cirneco dell’Etna non era per niente in buone condizioni: emaciato, pelle e ossa, disidratato. La prima cosa che hanno fatto i volontari che l’hanno soccorso, è stato portarlo dal veterinario, dove per fortuna non è emersa alcuna patologia pregressa.

Tuttavia i suoi problemi di salute erano altri. Essendo fortemente sottopeso, il personale della clinica e alcuni volontari si sono impegnati affinché il cucciolo potesse ritornare in forma perfetta, e con il passare del tempo ci sono riusciti. Nonostante Amos abbia conosciuto la crudeltà dell’uomo, non si è mai arreso e la forza che ha dimostrato è stata tanta.

A distanza di tre mesi, il cucciolo di un anno si è ripreso completamente e adesso è il momento di trovargli una casa per sempre. La persona che si sta prendendo cura di lui temporaneamente, Rossella De Leo, ha raccontato tramite un post su Facebook che Amos è un cucciolo dolcissimo, sempre alla ricerca di coccole e del contatto umano.

Secondo le valutazioni dei volontari, Amos è adatto a qualsiasi contesto e può vivere sia in un appartamento che in una casa con giardino, in famiglia o con una sola persona. È ancora un cucciolo giovane ed è un esemplare di taglia medio-piccola, inoltre va d’accordo con tutti i cani. Ulteriori informazioni per l’adozione sono presenti nel profilo Facebook di Rossella De Leo.