Da StraNotizie
Cirk Fantastik: il festival di circo a Firenze nel 2025

Firenze ospiterà la nuova edizione di ‘Cirk Fantastik!’, un festival dedicato alla capacità di rinascere e reinventarsi in situazioni difficili. L’anteprima si terrà a Scandicci il 6 settembre, mentre il festival vero e proprio si svolgerà al parco delle Cascine dall’11 al 21 settembre. La direttrice artistica, Natalia Bavar, ha organizzato un programma ricco di eventi, con 64 spettacoli di compagnie internazionali.

L’apertura del festival sarà curata dalla Compagnia Autoportante, che presenterà lo spettacolo ‘Fuori al naturale’. Tra gli eventi più attesi ci sono ‘L’Orfeo-E, ora di cambiare musica’ di Circo Madera (11-14 settembre) e il ‘Gran Cabaret Madera’ (18-21 settembre). Anche il Teatro Necessario parteciperà con ‘Nuova Barberia Carloni’ (13-14 settembre) e ‘La Dinamica del Controvento’ (12-14 settembre).

Maria Oliva Scaramuzzi, vice presidente della Fondazione Cr Firenze, ha sottolineato l’importanza di sostenere progetti legati all’arte, alla cultura e all’inclusione. Cristina Giachi, presidente della commissione cultura della Regione Toscana, ha descritto il festival come una presenza fondamentale per la scena culturale, capace di coinvolgere famiglie e persone di ogni età.

Natalia Bavar ha ringraziato la Regione e la Fondazione Cr Firenze per il supporto ricevuto, evidenziando l’obiettivo di utilizzare spazi pubblici per ristabilire un senso di comunità in città. Ha anche sottolineato l’impegno del festival nelle periferie nel corso degli anni.

