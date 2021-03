Il presidente Albrto Cirio anticipa la zona rossa che parte da lunedì con alcune misure restrittive valide già da domani. Una nuova ordinanza che sarà emanata nelle prossime ore stabilisce che non sarà possibile andare nelle seconde case all’interno della Regione. Un provvedimento in vista del passaggio del Piemonte in zona rossa deciso con il decreto legge del governo in fase di approvazione a Roma. I numeri del Piemonte sono senza appello: l’Rt è a 1,41, superiore alla soglia di 1,25 che comporta il passaggio automatico in zona rossa e soprattutto l’incidenza dei casi è a 279 a settimana ogni centomila abitanti, anche in questo caso maggiori di 29 casi rispetto alla quota di allarme di 250 a settimana ogni centomila abitanti.

I dati di oggi confermano la forte preoccupazione: 2.929 nuovi casi con una incidenza di positività del 9,9% dei 29.675 tamponi eseguiti. Scende al 31,2% la percentuale di asintomatici. La stragrande maggioranza dei nuovi positivi sono registrati nella popolazione generale, 2.636, soltanto 246 quelli positivi in ambito scolastico. Altri 79 letti sono occupati nell’area di degenza medica, 4 in più in terapia intensiva, 28 i decessi.