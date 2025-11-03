18.9 C
Cirielli presenta la lista per la Campania a Caserta

Da stranotizie
Edmondo Cirielli torna a Caserta per presentare la lista ‘Cirielli Presidente’ e i suoi otto candidati per il Consiglio Regionale nella circoscrizione di Terra di Lavoro. L’incontro si svolgerà presso l’Hotel Europa in via Roma a Caserta.

Cirielli, candidato alla carica di governatore della Campania, presiederà l’evento. Al suo fianco ci saranno: Giuseppe Pagano, commercialista di Macerata Campania; Giuseppe Tamburro di Caserta; Dina Angelone di Capua; Massimo Bartoli, noto come Macci; Ferdinando D’Ambrosio, avvocato di Orta di Atella, soprannominato Nando; Elisabetta Mauriello di Aversa; l’avvocato Maria Orlando; e Carlo Raucci, ingegnere di Santa Maria Capua Vetere.

Durante l’appuntamento, verranno discussi diversi temi legati alla campagna elettorale e le priorità indicate da Cirielli per migliorare la Campania e i servizi offerti dalla Regione ai cittadini.

