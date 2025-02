Ciriani, Tajani, Piantedosi e Foti

Oggi, alle 15, si tiene il question time in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, curato da Rai Parlamento, con quattro ministri presenti. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponderà a interrogazioni riguardanti iniziative per tutelare la libertà di comunicazione e informazione, in relazione all’uso di programmi informatici “spia” contro giornalisti e attivisti (Graziano – PD-IDP; Silvestri – M5S).

Il ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, affronterà interrogazioni sulle recenti dichiarazioni del Presidente degli Stati Uniti riguardo alla Striscia di Gaza e alla popolazione palestinese (Bonelli – AVS), e sulle iniziative per promuovere la stabilità e l’integrazione europea nei Balcani occidentali (Marrocco – FI-PPE).

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, risponderà su temi di partecipazione dei cittadini alle prossime consultazioni referendarie, inclusa la possibilità di votare presso il proprio domicilio per chi è fuori sede (Magi – Misto-+Europa), e sull’esercizio del diritto di voto in comuni diversi dalla residenza per motivi di studio, lavoro o cura (Richetti – AZ-PER-RE). Affronterà anche l’attuazione del Protocollo con l’Albania riguardo alla migrazione, in particolare per i centri di rimpatrio (Faraone – IV-C-RE).

Infine, il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione, Tommaso Foti, parlerà delle iniziative per accelerare i progetti del Pnrr, sullo stato di attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo (Bignami – FDI), e sulle misure nella transizione ecologica per garantire compatibilità finanziaria e tutela delle filiere produttive (Giglio Vigna – Lega).