Circular Monday in Svezia

Il Black Friday e il Cyber Monday caratterizzano ormai ogni autunno, con sconti e offerte esclusive. Tuttavia, l’altra faccia di queste occasioni è un consumismo spietato, che a lungo termine danneggia portafoglio e ambiente. Per contrastare questo fenomeno, è nata in Svezia la giornata del Circular Monday, volta a promuovere un consumo circolare.

La giornata del Circular Monday cade il lunedì prima del Black Friday e continua per le settimane successive. L’obiettivo è promuovere pratiche, prodotti o servizi circolari, come il riuso e il riciclo, per un futuro più sostenibile. La campagna collettiva si concretizza anche in un grande movimento sui social network, identificato con l’hashtag #CircularMonday, e sul sito ufficiale dell’iniziativa sostenibile, che fornisce un database di aziende circolari in tutto il mondo.

Il movimento coinvolge oltre 40 nazioni e il mercato second-hand continua ad espandersi, con un valore di circa 130 miliardi di euro. Il Circular Monday si pone in antitesi al Cyber Monday, che cade il lunedì successivo al Black Friday e rappresenta un baluardo globale di sconti e spinta propulsiva al consumo. Il Cyber Monday nasce come tale per incoraggiare lo shopping online, in un momento storico in cui l’e-commerce era ancora agli esordi e poco diffuso. L’obiettivo era di coinvolgere i consumatori una volta che erano già tornati in ufficio, dopo il weekend del Ringraziamento, supportati e invogliati nei loro acquisti online dalle ben più efficienti connessioni internet che avevano sul loro posto di lavoro.