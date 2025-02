Circondata da ben 3 vulcani, questa “città bianca” è un magnifico esempio di architettura coloniale nel paese

In un angolo remoto delle Ande peruviane si trova Arequipa, conosciuta anche come la “Ciudad Blanca” per le sue architetture in sillar, una pietra vulcanica chiara. Circondata dai vulcani El Misti, Chachani e Picchu Picchu, Arequipa è Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO dal 2000 e offre un mix affascinante di storia coloniale e modernità. La Plaza de Armas, una delle piazze più belle del Sud America, è circondata da palazzi eleganti e dalla Basilica Cattedrale di Santa Maria, testimonianza delle radici coloniali della città. Il Monastero di Santa Catalina appare come una città nella città, ricca di colori e storia, mentre la Chiesa della Compañía di Gesù rappresenta un capolavoro del barocco andino. Arequipa è un museo a cielo aperto con oltre 500 costruzioni in sillar.

La tradizione culinaria è un altro punto forte della città, con piatti iconici come il rocoto relleno e l’adobo arequipeño che riflettono l’anima mestiza della cucina locale. I mercati come il Mercado de San Camilo offrono un’esperienza sensoriale unica con frutta e spezie colorate. Le picanterias locali invitano alla convivialità, servendo specialità come il solterito de queso e il queso helado, accompagnati dalla chicha de jora.

Al di fuori del centro storico, il vulcano El Misti offre spettacolari panorami e la possibilità di escursioni, mentre il Canyon del Colca, profondo 3270 metri, è tra i più spettacolari del mondo. Arequipa è una città da scoprire con tutti i sensi, lasciando un segno indelebile nell’anima, riflettendo il sillar sotto il cielo peruviano.