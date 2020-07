Che cos’è

Nel nostro paese si stimano circa 12 mila circoncisioni l’anno, un terzo delle quali, stando ai dati dell’Amsi, l’Associazione medici di origine straniera in Italia, sarebbero praticate in condizioni di clandestinità. In strutture non adatte e da personale non medico, “Per questo bisogna inserire la circoncisione preventiva nei livelli essenziali di assistenza (lea) del sistema sanitario nazionale, in modo tale da mettere fine alla pratica clandestina”, chiede, presidente Amsi, a pochi giorni dell’inserimento da parte della regione Marche della circoncisione preventiva tra le pratiche garantite dal sistema sanitario nazionale. Un passo avanti, certo, ma secondo Aodi, l’obiettivo è “autorizzare la pratica in ambulatori pubblici, eseguiti da personale sanitario competente e previo il pagamento di un ticket economicamente accessibile”.

La circoncisione è una procedura chirurgica ma anche un atto rituale e culturale. Un uomo su tre a livello globale è circonciso. Le ragioni terapeutiche sono la fimosi, un’anomala ristrettezza del prepuzio che ostacola lo scorrimento del glande, o malformazioni. “La circoncisione terapeutica è un intervento di routine, dura pochi minuti, e si pratica non prima dei 2 anni (quella rituale viene eseguita anche prima, ndr). E’ eseguito da un chirurgo in condizioni di sterilità”, spiega Simona La Placa, pediatra al policlinico di Palermo e segretario del Gruppo di studio per il bambino migrante della Sip, la Società italiana di pediatria. “In Italia, per ragioni mediche, viene garantita presso le strutture sanitarie pubbliche. Ma in assenza di indicazioni terapeutiche, ed è il caso della circoncisione rituale (molto più diffusa nel mondo secondo l’Oms, ndr) la situazione è molto eterogenea”. Stando ai dati raccolti dalla Sip lo scorso anno, a esclusione della Toscana, dove la procedura è inserita nei Livelli essenziali di assistenza e a totale carico della regione, in Italia vi si accede o con impegnativa e comunque compartecipando alla spesa (che varia dai 150 a 400 euro) oppure in regime di libera professione con un costo che può arrivare fino a 1000 euro.

Farla al proprio paese

“L’anno scorso – ha detto Aodi – abbiamo calcolato che nella metà dei casi le persone sono dovute tornare nei loro Paesi di origine per permettersi questa operazione, visti i costi molto alti presso le strutture private, anche fino a 5.000 euro”. Di quelli che invece hanno deciso di eseguirle qui in Italia, ha aggiunto, “circa il 35% si è rivolto a persone che non hanno nessuna competenza e autorizzazione, in clandestinità”. Con il rischio di danni permanenti, infezioni, dissanguamento. Molto spesso si tratta di neonati di pochi mesi. “Prima di praticare una circoncisione – ha spiegato il medico – è necessario fare degli esami, sapere se il bimbo è affetto da diabete o se ha problemi di coagulazione nel sangue, per evitare effetti indesiderati e potenziali epiloghi tragici”. Ora anche il Lazio è una di quelle regioni dove è possibile praticare la circoncisione preventiva in sicurezza, anche se solo per gli adulti, dato che l’anestesia, che sarebbe necessaria, non viene applicata ai minori di quattro anni”, spiega.

“La circoncisione rituale è un intervento chirurgico su minori voluto dai genitori: per questo è difficile pensare di inserirla nei Lea – continua Simona La Placa – d’altronde nel nostro paese c’è libertà di culto. E la circoncisione viene eseguita anche in casa e in assenza di sicurezza. In base al principio della priorità della tutela della salute dei minori sul resto, le famiglie che chiedono la circoncisione rituale per i loro bambini, dovrebbero poter accedere alle strutture sanitarie pubbliche in tutte le regioni compartecipando alla spesa”.

L’educazione sanitaria

“Su questa pratica andrebbe pensato un percorso di educazione sanitaria e assistenziale articolato e condiviso che coinvolga pediatri, strutture pubbliche, comunità straniere per diffondere l’informazione sui rischi che comporta, se non effettuata in sicurezza”, riflette Francesca Ena, membro del direttivo del Gruppo di studio per il bambino migrante della Sip. “In assenza di precise indicazioni religiose, se le famiglie vengono informate precocemente potrebbero per esempio posticipare l’intervento a una età più avanzata del figlio, con meno rischi, e in qualche caso anche evitare la procedura”.