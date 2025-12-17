Circolo Nautico Salerno vince in piscina

Il Circolo Nautico Salerno ha ottenuto un doppio successo nel penultimo week-end agonistico dell’anno. La squadra Under 16, guidata da Tonino Luongo e Alessandro Apicella, ha sconfitto la Napoli Nuoto con un punteggio di 24-2. La partita si è svolta nella piscina Driver’s Dive di Pagani e ha visto i baby gialloblu imporsi con una larga affermazione, subendo solo due reti dopo oltre 20′ di clean sheet.

L’Under 18, guidata da Peppe Fasano, ha invece sconfitto la GLS Napoli Lions con un punteggio di 20-7. La partita si è svolta sempre nella piscina di Pagani e ha visto il Sette salernitano allungare progressivamente il proprio vantaggio, nonostante l’elevato numero di espulsioni subite. I giocatori del Circolo Nautico Salerno hanno difeso bene con l’uomo in meno e hanno punito in extra player, con i partenopei che hanno perso Esposito per un rosso diretto e quattro giocatori per limite di falli.

I risultati dei due incontri sono stati i seguenti: Circolo Nautico Salerno-Napoli Nuoto 24-2 Under 16 e Circolo Nautico Salerno-GLS Napoli Lions 20-7 Under 18. I giocatori del Circolo Nautico Salerno hanno messo in mostra una buona prestazione, con Ferrante e Liberale che hanno segnato rispettivamente 6 e 5 reti nella partita contro la Napoli Nuoto, e Barela e Rosario Citro che hanno segnato rispettivamente 3 e 4 reti nella partita contro la GLS Napoli Lions.