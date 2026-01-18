Circolare Sicurezza Navigazione Italia

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la Circolare “Sicurezza della Navigazione – Serie Generale n. 177/2025”, che introduce un quadro avanzato di misure di cybersicurezza per rafforzare la resilienza del comparto marittimo-portuale. La circolare risponde all’adozione sempre più diffusa di sistemi di bordo e tecnologie digitali che hanno aumentato l’efficienza del settore, ma anche ampliato l’area d’attacco esposta a minacce informatiche.

La circolare definisce obblighi e raccomandazioni per compagnie di navigazione, comandanti di navi, gestori di impianti portuali e Autorità statali coinvolte, richiedendo l’adozione di un approccio strutturato di gestione del rischio informatico. Sono previste la piena integrazione delle misure cyber nei Safety Management System e nei Piani di Security delle navi nazionali, l’aggiornamento delle procedure interne, l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate, nonché la formalizzazione di processi di prevenzione, rilevazione, risposta e recovery in caso di incidente informatico.

La circolare pone particolare attenzione alla gestione dei sistemi critici, che devono essere oggetto di una valutazione periodica, documentata e basata sui principi di analisi e valutazione del rischio. La valutazione del rischio deve essere aggiornata ogni qualvolta si presentino delle nuove minacce o a seguito di attacchi anche senza conseguenze. La circolare estende l’attenzione anche alle tecnologie emergenti dei sistemi autonomi e ai servizi nave-terra impiegati nelle operazioni di navi di superficie autonome marittime.

La gestione degli incidenti informatici viene rafforzata attraverso il coordinamento con gli obblighi di notifica previsti dal D.lgs. 138/2024, che impongono ai soggetti rientranti nel perimetro NIS2 la segnalazione degli incidenti significativi al CSIRT Italia. La notifica degli incidenti informatici diventa così un elemento fondamentale della strategia nazionale di risposta. La circolare entrerà in vigore dal 1° novembre 2026.