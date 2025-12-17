Circo Orfei a Bari

Dal 18 dicembre al 25 gennaio, il Circo M. Orfei si esibirà a Bari in via Napoli, vicino alla pineta San Francesco, offrendo uno spettacolo di due ore con animali di terra e acqua, artisti internazionali, corpo di ballo e un’orchestra dal vivo. Sotto il famoso tendone giallo e blu, cavalli, elefanti e pappagalli, insieme a foche e leoni marini, si esibiranno in una vasca da 100.000 litri d’acqua, guidati da domatori di fama mondiale, come la famiglia Gartner.

Sarà presentata la “Ruota della morte” di Crazy Wilson, un artista cileno pluripremiato noto per il salto mortale esterno. Si esibiranno anche i fratelli Juri e Alexis, giovani promesse del circo che hanno vinto la medaglia d’oro al Festival Internazionale del Circo Italiano di Latina. Il clown Alecito porterà momenti di comicità, supportato dal corpo di ballo argentino e dall’Orfei band, orchestra brasiliana diretta da Clevio Petron.

Lo spettacolo, diretto da Darix Martini, è presentato in una struttura riscaldata con un’ampia arena e una hall con punto ristoro. Gli spettacoli si terranno tutti i giorni alle 17.30 e 21.00 nei giorni feriali e alle 16.30 e 19.30 nei festivi, con chiusura il 24 e 31 dicembre e il 12, 13, 19, e 20 gennaio. Il circo si trova a Bari, in via Imbriani 79, e gli spettacoli sono a ingresso a pagamento. Per informazioni, è possibile contattare l’infoline al numero 3293419316.