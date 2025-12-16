Circo Medrano a Firenze

Dopo tre anni di assenza, lo show Medrano torna a Firenze con un nuovo show internazionale pensato per le festività natalizie. Dal 25 dicembre al 6 gennaio, il Nelson Mandela Forum accoglierà il pubblico con uno spettacolo completamente rinnovato, senza l’impiego di animali, nel segno dell’evoluzione del circo contemporaneo.

Il titolo dello spettacolo, “Il più grande spettacolo del mondo”, racconta l’ambizione di una produzione che punta a stupire attraverso numeri di altissimo livello. Lo show è costruito come un susseguirsi di momenti adrenalinici: acrobati su BMX freestyle, trapezisti, pattinatori e motociclisti brasiliani protagonisti dell’attesissimo Globo della Morte.

Il ritorno di Medrano a Firenze segna anche una tappa importante nel percorso di trasformazione del circo, oggi completamente senza animali. Un cambiamento profondo, maturato nel tempo, che ha richiesto un grande investimento creativo. Gli animali che facevano parte della tradizione del circo non sono stati abbandonati, ma trasferiti in strutture adeguate.

Il Circo Medrano rappresenta una delle eccellenze storiche del circo italiano, con una tradizione che attraversa otto generazioni. La famiglia Casartelli porta avanti questa tradizione, capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità. Il Circo Medrano ha anche deciso di donare 800 biglietti agli anziani presenti al pranzo offerto dal Comune al Mandela, per dare loro la possibilità di vivere un momento di svago e leggerezza durante le festività natalizie.

Lo spettacolo, della durata di circa due ore, offre un mix di tradizione, innovazione e responsabilità sociale, con un gruppo di artiste ucraine che portano in scena quattro performance dal linguaggio contemporaneo e fortemente innovativo. Le date e gli orari degli spettacoli sono disponibili sul sito ufficiale medrano.it.