Circo Medrano a Firenze senza animali

Firenze si prepara ad accogliere il grande ritorno del Circo Medrano, che dopo due anni di assenza torna al Nelson Mandela Forum con uno spettacolo completamente rinnovato. Il Circo Medrano andrà in scena dal 25 dicembre al 6 gennaio con “Il più grande spettacolo del mondo”, una grande produzione internazionale che unisce arte, musica, emozioni e straordinarie performance dal vivo. Protagonisti dello show saranno artisti di fama mondiale, accompagnati da orchestra dal vivo, elemento distintivo che valorizza ogni esibizione e amplifica la forza narrativa ed emotiva del progetto.

Lo spettacolo presenterà numeri premiati nei più prestigiosi festival internazionali, con performer riconosciuti a livello mondiale e vincitori di premi nei principali appuntamenti di settore. Un evento che fonde tradizione e innovazione, pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età con sorprendenti momenti di spettacolarità.

I fratelli Casartelli, rappresentanti del Circo Medrano, hanno espresso la loro felicità per il ritorno a Firenze con uno spettacolo rinnovato e con lo stesso entusiasmo che accompagna la loro famiglia da generazioni. Credono profondamente che l’arte e lo spettacolo debbano essere accessibili a tutti, quindi il Circo Medrano donerà ottocento biglietti per gli spettacoli in programma a Firenze, che il Comune distribuirà alle persone più fragili della città.

L’assessore al Welfare Nicola Paulesu ha ringraziato il Circo Medrano per questa iniziativa di grande valore sociale, che rappresenta un gesto concreto di attenzione e sensibilità verso le persone più fragili della città. La famiglia Casartelli affonda le sue radici nella grande tradizione artistica di otto generazioni, contraddistinta da passione, dedizione e continuo rinnovamento. Inoltre, la famiglia ha un legame speciale con la Toscana, dove figli e nipoti dei Casartelli sono nati a Firenze, Pisa e Livorno.

La Famiglia Casartelli è l’unica realtà italiana ad aver vinto due Clown d’Oro al Festival del Circo di Montecarlo, riconoscimento considerato l’equivalente degli Oscar del cinema. Da diversi anni il Circo Medrano ha eliminato i numeri con animali, confermando il suo impegno per uno spettacolo di qualità e rispetto per tutti gli esseri viventi.