Circo Knie in Svizzera

Ivan Knie, ottava generazione in pista, è pronto a debuttare nel Canton Ticino con il Circo Nazionale Svizzero Knie. Mancano solo due giorni all’evento, che sarà un’occasione unica per assistere a uno spettacolo unico a pochi chilometri dai confini italiani.

I media ticinesi stanno pubblicando interviste e articoli sullo spettacolo, tra cui una video intervista a Ivan Knie di quasi mezz’ora. Il Circo Knie sarà ad Agno, via Lugano, dal 28/11 al 07/12. Per acquistare il biglietto, si può visitare il sito internet ufficiale del Circo o cliccare sul link disponibile.

