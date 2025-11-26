9.7 C
Circo Knie in Svizzera

Da stranotizie
Ivan Knie, ottava generazione in pista, è pronto a debuttare nel Canton Ticino con il Circo Nazionale Svizzero Knie. Mancano solo due giorni all’evento, che sarà un’occasione unica per assistere a uno spettacolo unico a pochi chilometri dai confini italiani.

I media ticinesi stanno pubblicando interviste e articoli sullo spettacolo, tra cui una video intervista a Ivan Knie di quasi mezz’ora. Il Circo Knie sarà ad Agno, via Lugano, dal 28/11 al 07/12. Per acquistare il biglietto, si può visitare il sito internet ufficiale del Circo o cliccare sul link disponibile.

È anche possibile rileggere tutte le notizie sulle piazze dove i circhi italiani trascorreranno il Natale sul sito Circusfans Italia. Inoltre, è possibile iscriversi al canale Telegram di Circusfans Italia per ricevere notizie in diretta e iscriversi ai social del sito, come Facebook, Instagram e Twitter. anche disponibile un biglietto sconto speciale per gli amici di Circusfans Italia, che può essere scaricato e consegnato alle casse del circo prescelto.

