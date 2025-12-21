9.1 C
Roma
domenica – 21 Dicembre 2025
Spettacolo

Circo Incanto ad Arenzano

Da stranotizie
Circo Incanto ad Arenzano

Dopo il successo degli ultimi anni, sabato 20 e domenica 21 dicembre torna il Circo Incanto di Arenzano, terza edizione del Festival di Circo e Discipline acrobatiche a cura di Synergika. Il festival prevede la presenza di artisti professionisti in arti circensi che animeranno le vie del centro storico con performance di cinghie aeree, trapezio, palo cinese, pole dance, danza verticale, ruota cyr, bolle di sapone, trampoli e mangiafuoco.

Il programma del festival include due giorni di eventi. Sabato 20 dicembre si terrà “Alice nel Paese delle Meraviglie”, con inizio della prima replica alle ore 15.30 e della seconda replica alle ore 17. I performer vestiranno i panni del celebre romanzo e proporranno un intrattenimento di strada con il coinvolgimento del pubblico.

Domenica 21 dicembre si terrà “Canto di Natale”, con inizio della prima replica alle ore 15.30 e della seconda replica alle ore 17. I performer interpreteranno i ruoli dei personaggi del celebre racconto di Charles Dickens, rendendo le vie del centro un luogo magico e suggestivo. Il festival offrirà momenti di intrattenimento per famiglie con bambini e affascinanti momenti di show per i più grandi.

Articolo precedente
Concerto di Natale a Casale Monferrato
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.