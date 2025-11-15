Circo in Pillole: spettacolo esclusivo a Torino

La FLIC Scuola di Circo di Torino organizza un nuovo spettacolo nella rassegna “Circo in Pillole”, parte della stagione CALEIDOSCOPIO. Il 16 novembre, presso lo Spazio FLIC in via Niccolò Paganini, andrà in scena “Il lato nascosto della luna”, un progetto curato da Eva Ordoñez e che coinvolge 43 allievi provenienti da 17 diverse nazionalità. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, permettendo a tutti di assistere a un’esibizione che mette in luce l’impegno e il talento degli studenti, frutto di un percorso formativo intenso e suggestivo.

Lo spettacolo incorpora insegnamenti provenienti dal Centre des Arts de Cirque Le Lido di Toulouse e riguarda anche le esperienze personali dei partecipanti. Gli allievi presenteranno giochi di equilibrio, cadute e momenti di comicità, rivelando aspetti nuovi della loro creatività. La regista argentina, con esperienza in numerose compagnie europee, guida gli studenti in movimenti, acrobazie e improvvisazioni, trasformando la performance in un laboratorio di ricerca artistica collettiva. Questo evento è un’opportunità per scoprire il lavoro di giovani artisti internazionali, che, attraverso il circo, propongono al pubblico abilità affinate in un breve e intenso periodo di lavoro.

L’appuntamento si svolgerà dalle ore 18:00 alle 20:00. Per chi desidera ulteriori informazioni, l’evento si terrà presso Spazio FLIC, via Niccolò Paganini, 0/200, Torino.