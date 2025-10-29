Circo Gitano: magia e tradizione dal cuore dell’Italia

Lo spettacolo del Circo Gitano offre un’esperienza ricca di energia, ritmo e folklore. Il grande chapiteau continua a animare le serate a Sona (VR), con rappresentazioni che proseguiranno fino al 9 novembre.

“Gitano”, prodotto da Circo nel Mondo e portato in scena dalla famiglia Togni, è uno spettacolo unico che combina tradizione, eleganza e innovazione. Sin dall’inizio, il pubblico viene immerso in un’atmosfera festosa in stile gitano, dove danza e teatro si fondono in un’esperienza visiva affascinante.

Lo show trae ispirazione dal tema del viaggio, della libertà e della musica popolare. Sulla scena si alternano numeri equestri, acrobazie aeree, giocolieri e danzatori con il fuoco. I cavalli, protagonisti indiscussi, sono magnificamente addestrati e guidati con sapienza dagli artisti Togni, rappresentando una tradizione che risale all’Ottocento. Costumi colorati e scenografie suggestive creano una vibrante atmosfera gitana, supportata da canti dal vivo e una colonna sonora energica.

Il ritmo incalzante mantiene alta l’attenzione del pubblico, con numeri che si succedono senza pause. Tra balli corali e scene che mescolano teatro e musical, si esaltano le abilità tecniche degli artisti, inclusi giocolieri e acrobati. Particolarmente toccante è la giocoleria a cavallo, che celebra la tradizione della famiglia Togni.

La comicità, fine e originalizzata, si integra perfettamente nel programma, conferendo continuità allo spettacolo. “Gitano” si pone come un omaggio alla tradizione nomade e al circo, proiettando un’eleganza retrò in un contesto moderno.

A Sona, il chapiteau del Circo Gitano è situato di fronte al centro commerciale La Grande Mela, e le rappresentazioni continueranno fino al 9 novembre.