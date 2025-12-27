Circo contemporaneo a Roma

Il circo non è più solo il tendone ambulante a strisce bianco-rosse, ma un’arte che ha dimostrato di saper abitare i palcoscenici dei teatri senza perdere la sua magia. La nuova edizione di “Ops!”, rassegna di circo contemporaneo, si tiene al Parco della Musica Ennio Morricone dal 27 dicembre al 6 gennaio. La direttrice artistica Fabiana Ruiz Díaz presenta un calendario di spettacoli che attraversano le molte forme del circo d’autore, tra acrobazie e poesia, equilibrio e ironia.

Il programma include “Tombolà. Tombola circense”, dove i classici 90 numeri diventano sorprendenti numeri di circo, e “Il Circo delle Pulci del Professor Bustric”, omaggio alla tradizione ottocentesca degli spettacoli in cui minuscoli insetti si esibivano in acrobazie. Ci saranno anche “Out!” del gruppo Unterwasser, uno spettacolo visuale e multidisciplinare, e “Bello!” di Francesco Sgrò, che porta sul palco sette artisti tra acrobatica, danza e teatro.

La rassegna propone anche spettacoli per adulti e bambini, come “Un pianoforte come il cielo” e “Jazzole. Storie e coccole in chiave jazz” di Debora Mancini e Daniele Longo. Il 5 e 6 gennaio, la compagnia belga Okidok presenta “In Petto”, spettacolo musicale sghembo e tragicomico, e il Collettivo Flaan chiude la rassegna con “Theseus”, storia galattica di tre astronauti intrappolati in un loop temporale. La direttrice artistica Fabiana Ruiz Díaz commenta: “La nuova edizione di Ops! nasce dal desiderio di portare speranza, leggerezza e libertà, creando spazi in cui respirare insieme e aprirsi a nuove possibilità d’incontro”.