Circo con animali bloccato a Genova

La giunta Salis ha bloccato la permanenza del Circo Africa 2 di Eusanio Martino al PalaTeknoship di Genova, che prevedeva la presenza di animali come grandi felini ed elefanti. L’annullamento della permanenza del circo è stato reso possibile dall’intervento della giunta su iniziativa della consigliera comunale Avs, con la delega alla Tutela degli animali, Francesca Ghio.

Nonostante lo spettacolo si sarebbe svolto in un’area privata, le autorizzazioni sanitarie devono essere concesse dal Comune, che ha quindi potuto intervenire bloccando la carovana. La consigliera Ghio ha anche depositato una mozione che impegna la giunta Salis a sollecitare il governo ad attuare la legge delega che bandisce gli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti.

Il Comune di Genova ha preso una iniziativa contraria alla legge nazionale, che riconosce la funzione sociale del circo equestre e impone ai comuni di individuare un’area pubblica per l’attendamento dei circhi. A Genova, evidentemente, si ritiene di poter ignorare queste norme, negando l’area pubblica ai circhi e impedendo ai circhi con animali di esibirsi anche su area privata.