Circo a Genova bloccato

Il Comune di Genova ha negato l’autorizzazione all’attendamento del circo Africa di Paolo Orfei, che avrebbe dovuto sostare in città. Una decisione che segna un nuovo passo nel percorso di molte amministrazioni locali verso il superamento dell’uso degli animali nei circhi, sempre più contestato dall’opinione pubblica e dalle associazioni animaliste.

La consigliera Francesca Ghio, delegata alla tutela degli animali, ha anche presentato una mozione per sollecitare il Governo ad attuare la Legge delega 106, la norma che prevede la dismissione degli animali dai circhi e dagli spettacoli viaggianti. Secondo la LAV, il Comune ha esaminato la richiesta con attenzione, applicando criteri sempre più rigorosi nella valutazione delle condizioni di attendamento.

La decisione genovese si inserisce in un quadro più ampio. I dati parlano chiaro: oltre il 76% degli italiani si dichiara contrario all’uso degli animali nei circhi e quasi l’80% è favorevole a destinare i fondi pubblici solo a spettacoli senza animali. Un orientamento che ha spinto Regioni e Comuni ad approvare mozioni e ordini del giorno per chiedere al Ministero della Cultura l’emanazione del decreto attuativo previsto dalla legge.

Secondo la LAV, le condizioni in cui gli animali vengono detenuti nei circhi non rispettano le loro esigenze etologiche. Spazi ridotti, addestramenti innaturali, continui spostamenti, rumore e contatto costante con il pubblico possono causare stress fisico e psicologico. Nonostante la crescente pressione di cittadini e istituzioni locali, l’Italia resta in ritardo. Lo scorso giugno è arrivata l’ennesima proroga, che sposta l’emanazione del decreto attuativo della Legge 106 al 31 dicembre 2026. Una scelta che contrasta con quanto avvenuto in oltre 50 Paesi, dove il divieto di animali nei circhi è già realtà.