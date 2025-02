Circle to Search: Il Nuovo Upgrade che Divide gli Utenti

L’aggiornamento recente della funzione Circle to Search di Google ha introdotto cambiamenti significativi, in particolare nel feedback tattile per gli utenti. Attivando la funzione, si percepisce una vibrazione più intensa e prolungata. Su dispositivi Android, è possibile attivare Circle to Search premendo a lungo sulla barra di navigazione o sul tasto home. Questa novità mira a facilitare l’attivazione della funzione, facendo capire all’utente che il comando è stato correttamente avviato.

Tuttavia, non tutte le reazioni sono state positive. Un utente di Reddit ha segnalato che l’attivazione risulta meno intuitiva e il nuovo feedback tattile potrebbe creare confusione, rendendo difficile distinguere un’errore da una corretta attivazione. Al contrario, alcuni utenti dei dispositivi Pixel hanno espresso apprezzamento per il cambiamento, affermando che in precedenza era difficile capire se la funzione fosse stata attivata.

L’aggiornamento è applicabile ai dispositivi Pixel con versione 16.4.36 o successive e introduce anche la funzionalità di evidenziare numeri di telefono, indirizzi email e link, permettendo così di effettuare chiamate o inviare email con un semplice tocco. Le vibrazioni attualmente disponibili sui Pixel potrebbero essere in futuro implementate su altri smartphone Android, migliorando ulteriormente l’interazione dell’utente con il dispositivo.

In generale, la modifica della funzione Circle to Search ha suscitato opinioni contrastanti, evidenziando il bisogno di un bilanciamento tra innovazione e usabilità per garantire una buona esperienza utente.