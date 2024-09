Circle to Search: Disponibile per Tutti gli Smartphone Android

La funzione “Circle to Search” di Google, parte di un’iniziativa basata sull’intelligenza artificiale, è stata presentata in anteprima sui Samsung Galaxy S23 e successivamente sui dispositivi Pixel. Questa funzionalità, introdotta nel 2023, consente agli utenti di cerchiare qualsiasi oggetto presente sullo schermo e di effettuare una ricerca visiva tramite Google e Google Lens. Inizialmente, “Circle to Search” era disponibile solo su un numero limitato di dispositivi, ma recenti sviluppi suggeriscono un’espansione della sua disponibilità.

Il produttore cinese Tecno ha recentemente annunciato che il suo dispositivo pieghevole, il Tecno V Fold 2, integrerà la funzione “Circle to Search” già il mese prossimo. Questo indica che Google prevede di estendere la funzionalità, attualmente limitata ai modelli Pixel e Samsung, anche ad altri telefoni Android. Sebbene Google non abbia ancora confermato ufficialmente l’espansione, fonti del settore hanno affermato che a partire da ottobre, la funzione dovrebbe diventare accessibile a un numero crescente di smartphone Android.

La ricerca visiva tramite “Circle to Search” rappresenta un innovativo modo di interagire con i contenuti sullo schermo, semplificando la ricerca di informazioni relative agli oggetti inquadrati. Gli utenti possono trarre vantaggio dall’integrazione di questa tecnologia nelle loro routine quotidiane, avendo ogni volta a disposizione la potenza di Google per ottenere informazioni dettagliate rapidamente.

In sintesi, l’introduzione di “Circle to Search” su più dispositivi Android segna un passo importante all’interno della strategia di Google di rendere l’intelligenza artificiale e le tecnologie di ricerca visiva più accessibili. Questo sviluppo non solo amplia le possibilità per gli utenti Android, ma potenzialmente trasforma anche il modo in cui interagiamo con la tecnologia e il mondo che ci circonda. La combinazione delle capacità di ricerca di Google con l’innovativa funzionalità di “cerchiatura” potrebbe avere un impatto significativo sull’esperienza utente, rendendo la ricerca di informazioni immediata e interattiva. In attesa di conferme ufficiali da parte di Google, il settore resta in attesa del rollout di questa promettente funzionalità.