Circle lancia nuove soluzioni per planning e controllo della Supply Chain

– Circle, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell’analisi e nello sviluppo di prodotti per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha comunicato che i servizi Ottimizzazione e Intelligenza Artificiale convergono ora nella Milos Intelligence. All’interno di questa iniziativa, Circle ha lanciato sul mercato MTO Planning Optimization e Best Trucker Selection, due nuove soluzioni digitali integrate per il planning, l’ottimizzazione e il controllo della Supply Chain.

Il valore della produzione legato alla Milos Intelligence che Circle si aspetta nel biennio 2023-24 è pari a 1 milioni di euro, sulla base dei contratti già esistenti backlog, delle offerte commerciali già presentate e delle nuove opportunità per il 2024 che si stima saranno generate dai contatti lead.

“Questa che annunciamo oggi è un’altra pietra miliare nella storia del nostro gruppo – ha commentato il CEO Luca Abatello – dopo anni i ricerca e sviluppo, possiamo proporre agli operatori della supply chain un insieme di servizi federativi già ampiamente testati e concretamente utili nella gestione operativa, rendendo Ottimizzazione, Machine Learning e Intelligenza Artificiale non più concetti astratti, ma supporti di efficienza quotidiani”.