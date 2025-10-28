Circle lancia Arc in beta con oltre 100 partner finanziari

Circle lancia ufficialmente Arc, una nuova blockchain in fase beta, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per il trasferimento di stablecoin e la loro integrazione con servizi finanziari avanzati. Il progetto ha già attratto oltre 100 partner istituzionali, tra cui nomi di spicco nel settore finanziario a livello globale.

Tra i partner figurano importanti banche e società di gestione, come State Street, Apollo, BNY Mellon, e ICE – Intercontinental Exchange. Presenti anche aziende tecnologiche come AWS di Amazon e Vodafone, così come i giganti delle carte di pagamento Visa e Mastercard. La lista include anche emittenti di asset tokenizzati come Forte Securities e Avenia, garantendo un ampio supporto e una rete solida.

Per quanto riguarda il supporto tecnico, diversi progetti offriranno infrastrutture chiave. Ci saranno digital wallet di note aziende come Exodus e Ledger, e devtools di Chainlink e Layerzero. I principali protocolli DeFi, inclusi AAVE, Euler, e Uniswap, parteciperanno fin dalle fasi di test, mentre exchange come Bybit e Coinbase supporteranno l’iniziativa.

Nonostante l’apertura promettente, il titolo di Circle ha registrato una correzione, attualmente in calo del 2,70% dal prezzo di apertura. Questo evento segna un’importante evoluzione nel panorama delle blockchain enterprise, con un numero significativo di supporter istituzionali. Inoltre, la collaborazione con Anthropic, per integrare il modello Claude nella blockchain, evidenzia la crescente convergenza tra intelligenza artificiale e mondo crypto.