Circa 400 agenti in azione nella zona rossa

Tutto è pronto per la 75esima edizione del Festival di Sanremo, che si svolgerà al teatro Ariston dal 11 al 15 febbraio 2025. La città di Sanremo si prepara ad accogliere cantanti, ospiti e spettatori, implementando rigorose misure di sicurezza. Saranno schierati circa 400 agenti delle forze dell’ordine, con un piano di sicurezza attentamente pianificato dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. La “zona rossa”, che circonda il teatro, sarà interdetta al pubblico e includerà piazza Colombo, via Matteotti, via Mameli e piazza Borea D’Olmo.

Per accedere a quest’area, sarà necessario passare attraverso uno dei dieci varchi sorvegliati, mostrando documentazione che attesti la residenza o un pass per i lavoratori. I controlli al Teatro Ariston interesseranno gli spettatori, i quali saranno sottoposti a un doppio controllo preventivo. Per acquistare i biglietti, sarà richiesta la compilazione di un modulo trasmesso alla Questura per la verifica. A questo si aggiungeranno controlli approfonditi ai varchi della zona rossa.

Non solo il teatro e la zona rossa saranno monitorati; ci saranno anche misure di sicurezza rafforzate nei principali punti di accesso a Sanremo, come la stazione ferroviaria e i caselli autostradali. L’obiettivo, come sottolineato dal prefetto di Imperia, è garantire che chiunque partecipi al Festival non rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico. Vengono inoltre previsti allontanamenti di soggetti con gravi precedenti penali o considerati pericolosi per la sicurezza pubblica.