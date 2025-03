Cipro: incontro a Ginevra per le divisioni dell’isola con la partecipazione dell’UE

Cipro rimane divisa dal 1974, anno in cui le forze turche invasero e occuparono la parte settentrionale dell’isola. Recentemente, si è tenuta una riunione a Ginevra per discutere le divisioni di Cipro, con la partecipazione anche dell’Unione Europea. Questo incontro rappresenta un tentativo di affrontare le questioni irrisolte e cercare soluzioni per la riconciliazione tra le due comunità cipriote, quella greca e quella turca. La divisione ha portato a un conflitto duraturo e a una situazione complessa che coinvolge aspetti politici, sociali e culturali. L’UE ha un ruolo importante nel processo di pace, cercando di favorire il dialogo e la cooperazione tra le parti coinvolte. La riunione potrebbe essere un passo significativo verso un futuro più stabile e unito per l’isola, che continua a essere una questione delicata nel contesto geopolitico della regione. L’interesse internazionale per la situazione a Cipro rimane elevato, con vari attori che cercano di mediare e contribuire a una possibile soluzione.