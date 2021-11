Andrea Nicole si sta avvicinando alla scelta e Ciprian, in piena modalità Alex Belli, durante la puntata le ha confessato di essersi innamorato di lei.

“Non mi è piaciuto come ci siamo salutati, ti ho sentita fredda, non mi sei piaciuta. Non eri fredda fisicamente, ma.. C’è stato un cambiamento nei tuoi comportamenti. C’è stato un cambiamento di comportamento da parte tua”.

“Sono cambiata perché sono passati due mesi e c’è stata un’evoluzione“, ha risposto Andrea Nicole, “Ora devo capire chi è la persona che deve stare al mio fianco”.

Immediata la risposta di Ciprian, che le ha dichiarato il proprio amore.

“Da parte mia l’evoluzione c’è stata. Ti va bene il mio modo di fare? Ieri mi hai detto ‘non so chi sei’, ma io sono quello che vedi. Tu non mi piaci e basta, lo sai: io sono innamorato di te e lo sai. Sono innamorato di te. Lo sai. Te lo sto dicendo adesso perché ho sentito che ti sto perdendo. E non c’è cosa che più mi ha fatto male”.

La reazione della tronista, però, non è stata fra le più romantiche.

“Mi dici che sei innamorato perché sei arrabbiato? Se credo che sei innamorato? Sì, ti credo da sempre. Sono due mesi che ti difendo a spada tratta”.

Ciprian si dichiara ad Andrea Nicole, Alessandro sbrocca e lascia lo studio

Dopo la dichiarazione di Ciprian, Alessandro ha chiesto la parola ed ha abbandonato lo studio.

“Ieri ho fatto recapitare una cosa nel suo camerino, l’ho fatto per farle capire che in settimana penso spesso a lei. Ora ho assistito a questo teatrino che sembra fra due fidanzati e sinceramente non commento, perché che devo commentare? Ieri, dopo la puntata, mi aspettavo almeno un grazie per il gesto che ho fatto. Invece nulla ed oggi scopro che dopo la puntata è andata a casa di Ciprian. Io in due mesi dimostrazioni da parte mia le ha avute, ma io dopo due mesi non riesco a vedere certe cose. Ci sto investendo molto su questa cosa ed io così non riesco ad andare avanti”.

Fino al ricatto morale:

“Quindi se queste dimostrazioni mi arrivano anche da parte tua, come le stai dando a Ciprian, bene, se no io mi alzo e me ne vado”.

“Che io debba andare da lui mi sembra ovvio“, ha replicato Andrea Nicole. E la puntata è finita così.