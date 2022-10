Ciprian, Andrea Nicole parla della rottura: “Ho perso peso e capelli”

Dopo poco meno di un anno d’amore Andrea Nicole e Ciprian Aftim si sono lasciati. Prima le voci su una crisi e poi l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato la fine della loro storia. Erano in molti a non credere alle buone intenzioni di Ciprian e invece il ragazzo aveva dimostrato di essere realmente innamorato di Andrea, eppure alla fine qualcosa si è spezzato.

In un’intervista rilasciata a FanPage Andrea ha parlato dell’addio a Ciprian. La ragazza ha attraversato un periodo nero ed ha anche iniziato a perdere capelli e peso. Adesso grazie anche all’aiuto di una psicologa, Nicole sta meglio.

“Cosa accade dopo Uomini e Donne? Succedono tante cose, alcune non le dirò mai… motivo per cui dopo un anno ci troviamo a parlare da sole. Il punto limite arriva qualche settimana fa. Mi ha imposto uno stop definitivo, non c’erano più i presupposti per continuare.

Le mie radici sono la mia famiglia, sono tornata a Milano proprio per ritrovare la mia stabilità. Questo è un periodo di ripresa psicofisica. Negli ultimi due mesi ho avuto un crollo forte, ho perso tanto peso, molti capelli.

Non è l’esposizione mediatica a rendere questa rottura così dolorosa, ma quello che io ho investito. Per me è stata una relazione totalizzante, non mi sono data limiti, l’ho vissuta come non ho mai fatto in passato. Quando ho deciso di stare con Ciprian ho preso la mia vita e l’ho messa in stand by. Per quello che è successo, è come se mi fossi sentita sputare in faccia.

Non riesco a volergli male, ma per nulla. È così. Anche quando mi viene fatto del male, non riesco a fare del mio dolore un’arma. Non ci sarà mai da parte mia l’intenzione di screditarlo. Quello che è successo mi servirà da insegnamento. Una psicologa mi ha aiutato a fare chiarezza fuori e dentro di me. Farò di questo una missione: aiutare gli altri a superare i propri periodi difficili”.