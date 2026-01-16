7.8 C
Da stranotizie
Cipolline borettane italiane

Le cipolline borettane sono un ingrediente tradizionale della cucina italiana, note per la loro forma schiacciata e il sapore dolce. Sono originarie di Boretto, un comune della pianura emiliana situato in provincia di Reggio Emilia, lungo la sponda del Po. Il terreno alluvionale di questa zona favorisce una crescita regolare e controllata del bulbo, che si sviluppa in larghezza più che in altezza, assumendo la tipica forma schiacciata.

Le cipolline borettane sono apprezzate per la loro polpa compatta, dolce e stabile in cottura, che le rende adatte a diverse preparazioni culinarie. Sono utilizzate per accompagnare carni bollite, arrosti e preparazioni strutturate, dove la loro dolcezza naturale e la lieve acidità delle lavorazioni avevano il compito di compensare grassezze e intensità.

Una delle preparazioni più tradizionali è la cottura in agrodolce, che valorizza le caratteristiche intrinseche delle cipolline borettane. La dolcezza naturale riduce l’intervento sullo zucchero, la consistenza permette una glassatura controllata, l’acidità resta netta senza risultare invasiva. Le cipolline borettane possono anche essere conservate sottaceto, sottolio, in salamoia, confit, sottovuoto o congelate, ognuna di queste tecniche permette di prolungare la durata del prodotto e di mantenerne le caratteristiche organolettiche.

