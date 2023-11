Ciotola di Acqua Potabile 1.5L Galleggiante per Cane e Gatto Senza Fuoriuscita di Acqua Dispenser ABS di Plastica

Specifiche tecniche:

Design: Design Intelligente

-Materiale: PP di plastica

-Colore del corpo: bianco

-Progetto: alimentatore per uso domestico dispositivo di acqua potabile

-Capacità di acqua: 1.5 litri

-Fuori misura complessiva: 22.5×18.5×7.8 centimetri

-Quantità: 1 PC

-Adatto per: cani o gatti

Caratteristica:

Estrema Grandi Capacità: Con la dimensione 8.8×7.2×2 cm, la ciotola ha una abbastanza grande e la capacità pratica, circa 35oz in totale, che è sufficiente per i cani da bere un giorno intero.

Doppio Anti-fuoriuscita di: impermeabile striscia di bordo e del disco flottante doppio disegno può effettivamente evitare che l’acqua da straripante, mantenere il vostro pavimento asciutto e ordinato in ogni momento.

Lento Dell’acqua di Alimentazione: automaticamente Il design del disco galleggianti regolabili rallenta il bere velocità del vostro animale domestico. Quando il vostro animale domestico s ‘lingua tocca il disco flottante, affonda e l’acqua undulates.

Prevenire Bagnato Bocca: il disco flottante in grado di controllare acqua facilmente e quindi evitare che delle grandi aree di acqua da bagnare il pet bocca capelli. Mantenere il vostro animale domestico di capelli secchi e colorato.

Mantenere L’acqua Pulita: Il disegno separabile 2-pezzi del disco saldato aiuta a prevenire la polvere, lo sporco, E peli di animali domestici di cadere in acqua per pregiudica la qualità dell’acqua. Fornire acqua pulita per i vostri animali domestici per tutto il giorno.

Note:

-1. Ci possono essere lievi differenze in termini di dimensioni a causa di misura manuale, diversi metodi di misurazione e gli strumenti.

-2. L’ immagine non può riflettere il colore reale della voce a causa della diversa luce, angolo e fotografia dello schermo.

Lista di imballaggio:

-1 x ciotola pet feeder