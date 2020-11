Denuncia una ingiusta “gogna mediatica” Giuseppe Tiani, presidente dimissionario di Innovapuglia, nella sua lettera di dimissioni inviata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Il contenuto di una mia audizione, in qualità di segretario nazionale del Siap, Sindacato di Polizia, presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, – scrive Tiani nella missiva indirizzata a Emiliano – largamente travisato e volutamente strumentalizzato, ha generato un ampio quanto inaspettato clamore mediatico, non risparmiando, in modo assolutamente inappropriato, il mio ruolo di presidente di Innovapuglia che nulla ha a che vedere con l’episodio”.

