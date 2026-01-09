13.5 C
Cioccolata calda italiana per scaldarsi

Il vortice artico sta imperversando sull’Italia e le previsioni meteo confermano che il fine settimana sarà caratterizzato da un brusco calo delle temperature. Su gran parte del Centrosud sono previste piogge, sull’Appennino e in diverse aree del Nord anche neve e a bassa quota, mentre i forti venti di maestrale potrebbero provocare mareggiate.

In questi giorni di freddo, è bene coprirsi se si esce e ancora meglio stare in casa al riparo dal respiro gelido dell’inverno, magari mangiando piatti caldi come i brodi. I brodi recentemente sono stati celebrati per la loro capacità di alleviare gli effetti di raffreddore e malanni stagionali.

Un’altra opzione per scaldarsi è la cioccolata calda, un goloso grande classico senza tempo che adoriamo, specie nei giorni freddi. Sono state selezionate 10 diverse ricette interamente focalizzate sulla cioccolata calda, perfette per adulti e bambini: dalla classica cioccolata calda con panna a quella con la crema alla nocciola, ma anche mandorla e marshmallow, cioccolata calda con rum e, perfino, cioccolata bianca calda.

Ci sono anche varianti come la cioccolata calda con il gelato e la ricetta della celebre pasticceria milanese Marchesi 1824, facile da replicare a casa per una bevanda super confortante. Queste ricette sono facili e buonissime da preparare nelle giornate fredde.

