ciò di cui ha bisogno Micio

Per i felini l’arrivo in una nuova casa può essere stressante per questo bisogna allestire una stanza per loro. Ecco cosa mettere nella stanza del gattino.

Chi condivide la propria vita con un felino sa quanto quest’ultimo sia un animale abitudinario e che qualsiasi tipo di cambiamento ci possa essere nella sua vita può provocargli stress. Ciò vale anche per un gattino appena arrivato in una casa nuova.

Per far sì che il Micio si adatti al nuovo ambiente, sarebbe opportuno allestire una stanza solo per lui. Vediamo insieme nel seguente articolo cosa bisogna mettere nella stanza del gattino.

Perché offrire una stanza al gatto nuovo?

Quando si adotta un animale domestico, per far sì che quest’ultimo cresca bene in salute, sia fisica che mentale, è necessario che non si senta stressato o a disagio nel suo nuovo ambiente.

Infatti, come ben sappiamo, i nostri amici a quattro zampe sono animali abitudinari ed un qualsiasi tipo di cambiamento nella loro vita quotidiana e nella loro vita in generale può causare stress nel Micio.

Per evitare che un nuovo gattino possa stressarsi dopo l’arrivo nella nuova casa, in presenza o in assenza di altri animali in quest’ultima, è necessario fare di tutto affinché possa adattarsi al nuovo ambiente.

Per questo motivo è consigliato offrire al piccolo gatto una stanza tutta per lui, in modo tale da aiutarlo nel periodo di adattamento. Inoltre, offrendo una stanza al Micio è possibile addestrare facilmente quest’ultimo nelle azioni quotidiane, come per esempio insegnare al gatto ad utilizzare la lettiera.

Quanto tempo deve trascorrere il gatto in questa stanza? Il periodo di adattamento dipende da vari fattori. Tra cui la personalità del gatto, se è timido o estroverso, e la presenza o meno di altri animali in casa, in quanto il Micio dovrà abituarsi anche alla presenza di questi ultimi.

Per questo motivo la permanenza nella stanza può variare da pochi giorni a diverse settimane. Tuttavia nel momento in cui il gattino si è adattato al nuovo ambiente e alla presenza di altri animali, la stanza può essere utilizzata come luogo sicuro per il Micio, sia durante la notte sia quando il felino resta da sola in casa.

Cosa mettere nella stanza del gattino

Per far sì che il gatto appena arrivato in casa possa sentirsi a suo agio è necessario allestire nel modo giusto la sua piccola stanza. Innanzitutto bisogna fornire un ambiente tranquillo e sicuro al Micio, come per esempio la stanza degli ospiti, evitando che altre persone possano frequentare quella stanza.

Dopodiché, ecco cosa bisogna mettere nella stanza del gattino: