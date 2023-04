ciò che fanno al matrimonio commuove tutti video

L’idea avuta da una sposa il giorno del matrimonio commuove tutti gli utenti del web: la donna ha pensato a un modo speciale per ricordare i loro cani e per fare una sorpresa al marito.

Gli animali domestici sono a tutti gli effetti membri importantissimi della famiglia nella quale vivono. Con i loro umani, cani e gatti trascorrono le giornate, condividono le gioie della vita ma anche la tristezza e le difficoltà. La loro scomparsa crea un vuoto immenso in coloro che si trovano ad affrontarla; la mancanza di un amico a quattro zampe, poi, si sente particolarmente in occasione di giornate speciali. Ben consapevole di ciò, una donna ha pensato a un regalo molto particolare da fare al marito nel giorno delle loro nozze, un regalo dedicato al cagnolino da poco scomparso.

Un dipinto per includere i loro cani e ricordare il cucciolo da poco scomparso: il regalo pensato dalla sposa commuove tutti (VIDEO)

La storia dei due sposi è stata raccontata in un video condiviso su TikTok, nel quale sono stati mostrati agli utenti del web la sorpresa che la donna ha pensato per il marito e la commozione di quest’ultimo nel ricevere il regalo.

A Toronto (una città dell’estremo Sud-Est del Canada, capoluogo della provincia dell’Ontario e centro più popoloso del Canada), una ragazza, Catarina, è riuscita a trasformare la sua passione per la pittura in un lavoro. La giovane, oltre a fare ritratti su commissione, si dedica in particolar modo alla realizzazione dal vivo di dipinti che ritraggono le coppie di sposi durante i loro matrimonio. Sul proprio profilo TikTok all’account @idkcatarinaa, Catarina pubblica poi i filmati che ritraggono i suoi lavori artistici.

Nell’ultimo video condiviso è possibile vedere il meraviglioso dipinto che la giovane ha realizzato durante il matrimonio di una coppia di ragazzi. La sposa aveva chiesto a Catarina di realizzare un dipinto di lei con il marito insieme ai loro cani Rio e Bruno. Appena una settimana prima delle nozze, Rio, il cagnolino che per anni aveva vissuto insieme all’uomo, era purtroppo deceduto. Sapendo il legame di affetto che legava il quattro zampe al futuro coniuge, la donna ha pensato a un regalo speciale: un quadro in cui i due cagnetti erano presenti al matrimonio. Non appena l’uomo ha visto il meraviglioso dipinto non ha potuto far altro che commuoversi: anche se i cani non erano stati materialmente presenti alla celebrazione, quel quadro in qualche modo li includeva nel giorno più importante della sua vita.

@idkcatarinaa my heart 🥹 #liveweddingpainting #ontariowedding #petloss ♬ Conversations in the Dark – John Legend

@idkcatarinaa one of the sweetest reactions from a groom 🥹🐾🌈 It was such an honour to be here for them and to paint in Rio and Bruno. I know first hand how hard it can be to lose a pet and to be able to add them into such a special moment is so so meaningful for me. The sweetest couple, guests and vendors! What a day 🥹🫶🏻 . #liveweddingpainting #weddings #petloss #meaningfulgifts ♬ Dream Away – Ramol