Un cane agile come un gatto fa di tutto per scappare da casa e lascia senza parole i suoi proprietari: il video spopola in rete.

Con l’agilità tipica di un felino o di un ragno, un cucciolo di cane è stato in grado di fuggire dalla sua abitazione di soppiatto scavalcando un cancello in meno di un minuto. Il filmato che documenta l’intera azione del cagnolino è stato condiviso sui social network e ha generato non poca meraviglia negli utenti. I quali, piuttosto increduli, continuano a chiedersi quale possa essere il suo superpotere.

Ciò che fa pur di scappare dalla sua casa lascia senza parole: il video del cane è da non perdere

L’elastico fido, paragonato dagli utenti all’eroico personaggio Marvel di “Spider-Man” – in virtù delle sue straordinarie abilità sfoggiate nel sorprendente video – si rivela l’inatteso protagonista di uno scena tanto fuori dal comune quanto particolarmente spassosa. Il contenuto in rete si è trasformato, in una sola settimana, in un’attrazione virale grazie alla copiata interazione generata dai suoi spettatori.

Il cagnolino attende qualche istante, di fronte al cancello della sua abitazione, prima di “spiccare il volo” arrampicandosi senza tentennamenti, con fare sicuro, su di esso come se stesse cercando di “evadere” dal suo appartamento. A filmare l’accaduto – senza disturbare il tentativo dell’agile fido – il suo padroncino.

Una ragazza – che ha ricevuto il contenuto da un suo amico – ha pubblicato il filmato dell’”intelligente” cagnolino sul suo profilo TikTok, di @lufebarros, lo scorso 31 dicembre, per poi condividerlo nuovamente nei giorni a seguire. Probabilmente cavalcando l’onda della sua popolarità.

Nel mentre il primo video avrebbe superato – ad oggi – le ben 4.4 milioni di visualizzazioni, venendo infine condiviso da altre pagine – dedicatesi con successo a raccontare i più esilaranti aneddoti riguardanti i pelosi di tutto il mondo – anche su Twitter. Il cane dai “superpoteri” è riuscito a passare dall’altra parte del cancello come se fosse “un ladro di professione“.

“Sono totalmente impressionata“, ha confessato un’utente dopo aver visualizzato il filmato nella sua interezza. E ancora un secondo spettatore, seguendo la precedente osservazione riportata tra i commenti al post, si ritroverà ad affermare anch’esso con stupore: “immaginate cosa potrebbe fare questo cane“.