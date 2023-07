ciò che accade dopo è incredibile

Un maialino apre la gabbia dei topi e li fa uscire: l’incredibile video che testimonia l’amicizia tra il suino e i piccoli roditori.

L’intelligenza che caratterizza gli animali ormai è nota a tutte le persone che vivono con loro, così come la loro immensa gioia provata nel trascorrere del tempo insieme agli esseri viventi ai quali sono affezionati. A offrire continui esempi di ciò sono i video e le immagini che tutti i giorni vengono condivisi sui social network. Così è stato ad esempio per il filmato che mostra quanto intelligente possa essere un maialino domestico che, pur di giocare insieme ai suoi piccoli amici, ha trovato il modo di aprire le gabbiette dei topi per farli uscire.

Maialino apre la gabbia per trascorrere il tempo insieme ai topi: i video di un’amicizia speciale

I video dell’affettuoso maialino Merlin vengono quotidianamente condivisi dalla famiglia umana del suino, in particolare da una ragazza, Mina Alali, sul proprio profilo TikTok all’account social @mina.alali Mina Alali.

Mina Alali e il suo ragazzo amano molto gli animali, ma anziché scegliere di adottare le specie che con più frequenza le persone prediligono, quindi cani o gatti, hanno scelto di adottare un maialino, quattro topi e un drago barbuto. I componenti della famiglia di Mina vanno d’accordo gli uni con gli altri, ma è soprattutto il maialino Merlin che sin da subito ha mostrato di avere delle preferenze per i topini domestici, insieme ai quali adora trascorrere le giornate. Come è possibile vedere dai filmati condivisi su TikTok il suino ha capito in breve tempo come ottenere ciò che desidera.

Merlin ha infatti imparato ad aprire le gabbiette in ferro nelle quali i piccoli roditori vengono riposti in determinati momenti della giornata. Il video condiviso su TikTok, che ha ottenuto in poche ore oltre tre milioni di visualizzazioni, mostra infatti l’abilità e l’intelligenza del maialino che con la bocca apre lo sportello della gabbia e fa uscire un topino dal manto chiaro, il quale subito lo saluta e ringrazia salendogli sul suo muso. Merlin offre un’ulteriore esempio di quanto i maiali siano intelligenti e affettuosi. Del resto, scegliere di avere un maialino domestico da compagnia non è più un caso così isolato. Le nuove leggi stabiliscono, infatti, che anche questa specie di animali è a tutti i diritti considerata una specie da compagnia. Ad esempio, il tribunale amministrativo regionale (TAR) dell’Abruzzo (nel caso specifico della provincia di Pescara) ha stabilito, con sentenza del due luglio dello scorso anno numero ventinove, che il maiale può e deve essere considerato un animale domestico da compagnia al pari di un cane. Inoltre, secondo diversi studi, questi mammiferi sono estremamente intelligenti e sono in grado di imparare con facilità e di essere addestrati esattamente come accade per i cani e per i gatti. Hanno un carattere docile e curioso; se vengono adeguatamente motivati, possono imparare a giocare, correre e riportare oggetti; riconoscono i nomi associati alle cose inanimate e agli esseri viventi e amano fare scherzi. Il pregiudizio riguardo al fatto che sono animali sporchi è infondato: in realtà, i maiali sono animali puliti per natura e detestano gli ambienti sporchi; sanno anche mangiare in modo composto e rispettoso se vengono ben educati. Considerando tutte queste qualità, non è difficile immaginare le ragioni che hanno spinto Mina Alali a prendere un suino come animale da compagnia. (di Elisabetta Guglielmi)