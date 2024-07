Cinzia Tani strappa una foto e spiazza tutti a Estate in Diretta

Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini ieri a Estate in Diretta si sono occupati nuovamente dei Ferragnez. In particolare i due conduttori hanno parlato di una nuova storia Instagram di Fedez in cui si vede chiaramente una foto con Chiara Ferragni sullo sfondo. In studio è intervenuta una delle opinioniste, Cinzia Tani, che ha strappato in diretta una foto del suo ex.

“Se non ci si lascia molto male e si hanno dei figli insieme, è anche giusto avere delle fotografie in casa e questo è normale. Però, se invece nella coppia c’è una delle due persone che sta male, sta soffrendo e che il ricordo la fa soffrire, allora è molto meglio, allora è molto meglio bloccare tutto e cancellare tutto. Io oggi voglio fare una cosa. Sapendo prima che questo sarebbe stato l’argomento ho portato qui con me la foto del mio ex compagno, che adesso io strappo qui in diretta davanti a tutti”.

Cinzia Tani spiazza tutti.

Rosanna Lambertucci incredula ha chiesto alla collega: “Oddio, ma lo dici sul serio o stai giocando? Cioè, stai strappando così in diretta la foto del tuo ex? Perché se sei seria allora stai facendo una cosa molto forte che segna una tappa fondamentale pubblicamente“.

Cinzia Tani allora ha spiegato come mai ha strappato quell’immagine: “No, sul serio, sono seria, l’ho strappata davvero. Perché così almeno è qualcosa che mi rimarrà sempre impressa e me la ricorderò. Da domani io me lo ricorderò, perché io ci sono stata troppo male e volevo farlo. Se escludo possibilità di ritorno? Certo! Voglio specificare che ho delle foto di altri ex con cui sono rimasta in buoni rapporti. Però è diverso da una persona che mi ha fatto del male come questo“.

Anche Nunzia De Girolamo ha detto la sua: “Diciamo che anche lui si ricorderà di questo, penso che lo farà. Perché l’hai fatto davanti a milioni di persone. Tu vuoi veramente chiudere allora“.

Che dire…