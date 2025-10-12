Cinzia Milani in Concerto: Eccellenza Musicale Italiana a Madrid

Il 15 ottobre 2025, alle 20:00, l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid ospiterà un concerto della chitarrista internazionale Cinzia Milani, in collaborazione con il Festival Internacional Andrés Segovia. Questo evento si inserisce nella XXV Settimana della Lingua Italiana nel Mondo.

Cinzia Milani ha iniziato a studiare chitarra classica fin da giovane, diplomandosi al Conservatorio “A. Boito” di Parma. Ha perfezionato la sua tecnica con il maestro Mauro Storti e ha studiato analisi interpretativa con il compositore argentino Oscar Roberto Casares. Già a cinque anni ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale di Milano e a sette anni ha ricevuto il premio “Ambrogino d’oro” dal Comune di Milano per il suo talento precoce. A quattordici anni, aveva già vinto 17 premi in vari concorsi nazionali e internazionali. La sua carriera di concertista è iniziata a dodici anni con un concerto a Genova.

Cinzia ha avuto un ampio riconoscimento, esibendosi in Europa, Stati Uniti, Canada e in altri continenti. Le riviste britanniche e statunitensi l’hanno descritta come un’artista di notevole talento. Oltre alle esibizioni, ha anche una prolifica discografia e ha collaborato con altri artisti di fama. Ha registrato vari CD, tra cui “Portrait of a Woman” e “Sonatango”, esplorando diversi generi musicali e dedicando opere a compositori di riferimento.

Il Festival Internacional Andrés Segovia, fondato nel 1986, è uno dei principali eventi nel panorama chitarristico mondiale. Ospita ogni anno interpreti di alto livello, contribuendo alla crescita della musica per chitarra. Attualmente, è diretto da Simone Onnis, che guida il festival con l’obiettivo di mantenere alta l’eccellenza artistica.

Il programma del concerto include opere di vari compositori, tra cui John Duarte, Ida Presti, Maria Luisa Anido e Astor Piazzolla, tra gli altri. Per partecipare, è richiesta la prenotazione e l’ingresso con tessera annuale.