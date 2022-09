Cinturino URVOI per Apple Watch cinturino ultra link serie 87 6 SE 5 4 3 cinturino per iWatch 41 45mm acciaio inossidabile regolabile gen.6

Per Apple Watch Ultra, il braccialetto a maglie è stretto per adattarlo e deve essere agitato durante il caricamento. Si prega di chiedere all’acquirente un video prima di ordinare.

Il pacchetto include: 1x braccialetto a maglie Gen.6 per Apple Watch (non includere l’orologio) 1x scatola di vendita al dettaglio.

Se hai bisogno di un imballaggio per la vendita al dettaglio, non esitare a contattare il venditore. Grazie.

Questo è solo per la vendita del cinturino ma non dell’orologio!!

Feedback

1. Facciamo affidamento sulla nostra reputazione di Aliexpress e sulla soddisfazione del cliente per avere successo. Pertanto, il tuo feedback è estremamente importante per noi, ti preghiamo di lasciare un buon feedback a noi se sei soddisfatto dei nostri prodotti e servizi.

2. Ci preoccupiamo per i nostri stimati clienti e cercheremo sempre di aiutarti.

3. Vi preghiamo di darci l’opportunità di risolvere qualsiasi problema. Comprendiamo le preoccupazioni e le frustrazioni che potreste avere e faremo del nostro meglio per risolvere i problemi.

4. Si prega di contattarci via email prima di lasciare qualsiasi feedback negativo o aprire qualsiasi controversia sul sito. Ti aiuteremo a risolvere il problema.

Spedizione

1. Gli articoli vengono spediti solo dopo aver ricevuto il pagamento.

2. Per il trasporto e il modo in cui spediscono, la persona di aliexpress ti contatterà. Ti daranno il miglior servizio.

5. Non siamo responsabili per eventuali incidenti, ritardi o altri problemi che sono responsabilità del servizio di spedizione.

6. Eventuali spese o tasse di importazione sono a carico dell’acquirente.

7. Si prega di controllare attentamente il proprio INDIRIZZO durante l’elaborazione dell’ordine.

8. Sentiti libero di contattarci per qualsiasi domanda, ti offriremo una risposta soddisfacente.

Pagamento

1.Prima di effettuare l’ordine, confermare i prezzi e altri dettagli con il fornitore.

2. accettiamo l’impegno per il pagamento.

3. Si prega di pagare entro 3 giorni dall’ordine.

4. Spediremo solo all’aderess predefinito in alipay. Se non lo fai, informaci.

5. Assicurati di leggere l’intera descrizione e di accettare la transazione prima di acquistare