Cinque Terre: turismo riparte dopo la pausa natalizia

Nella tarda mattinata di ieri, gli uffici del Parco a Riomaggiore avevano già staccato oltre 300 biglietti per la celebre Via dell’Amore, simbolo delle Cinque Terre. Dopo la pausa natalizia, è tornato il flusso di turisti, italiani e stranieri, pronti a immergersi nei panorami mozzafiato della costa ligure, a picco sul mare.

Molti visitatori hanno scelto di trascorrere la notte di Capodanno in uno dei borghi, mentre altri hanno preferito una visita diurna. Tuttavia, nel pomeriggio, la pioggia ha rovinato i piani di alcuni turisti, costringendoli a modificare i loro programmi.

Il 1° gennaio ha segnato anche l’arrivo della prima nave da crociera nel Golfo della Spezia, portando nuovi turisti in città. Con il maltempo, molti hanno trovato rifugio nei musei e nei palazzi della cultura, come il CAMeC o la Fondazione Carispezia, che sono rimasti aperti anche durante le festività. I musei delle Cinque Terre e della Spezia continueranno a offrire laboratori e visite guidate anche nei prossimi giorni, offrendo un’opzione ideale per chi desidera esplorare la storia e l’arte del territorio, anche in caso di pioggia.