9.2 C
Roma
giovedì – 1 Gennaio 2026
Viaggi

Cinque Terre: turismo riparte dopo la pausa natalizia

Da stranotizie
Cinque Terre: turismo riparte dopo la pausa natalizia

Nella tarda mattinata di ieri, gli uffici del Parco a Riomaggiore avevano già staccato oltre 300 biglietti per la celebre Via dell’Amore, simbolo delle Cinque Terre. Dopo la pausa natalizia, è tornato il flusso di turisti, italiani e stranieri, pronti a immergersi nei panorami mozzafiato della costa ligure, a picco sul mare.

Molti visitatori hanno scelto di trascorrere la notte di Capodanno in uno dei borghi, mentre altri hanno preferito una visita diurna. Tuttavia, nel pomeriggio, la pioggia ha rovinato i piani di alcuni turisti, costringendoli a modificare i loro programmi.

Il 1° gennaio ha segnato anche l’arrivo della prima nave da crociera nel Golfo della Spezia, portando nuovi turisti in città. Con il maltempo, molti hanno trovato rifugio nei musei e nei palazzi della cultura, come il CAMeC o la Fondazione Carispezia, che sono rimasti aperti anche durante le festività. I musei delle Cinque Terre e della Spezia continueranno a offrire laboratori e visite guidate anche nei prossimi giorni, offrendo un’opzione ideale per chi desidera esplorare la storia e l’arte del territorio, anche in caso di pioggia.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Pera dell’Emilia Romagna in cucina
Articolo successivo
Capodanno, cani morti per paura in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.