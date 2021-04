Il superchirurgo belga che opera i bambini di tutta Europa, la scuola di chirurgia maxillo-facciale che ricostruisce i volti con l’aiuto della stampante tridimensionale, la rete per la cura delle malattie del fegato con i farmaci innovativi, l’équipe che ha eseguito il primo trapianto di utero in Italia, la banca del sangue con oltre 25mila donatori. Sono cinque eccellenze siciliane che hanno un volto e un nome.

Il professor Jean de Ville de Goyet, grande esperto belga di chirurgia addominale e dei trapianti pediatrici, è stato arruolato da Ismett nel 2017. Da allora ha eseguito più di 70 trapianti. Ha operato bambini siciliani, laziali, campani, pugliesi, valdostani, lombardi. Per lui sono arrivati anche da fuori nazione: da Danimarca, Ungheria, Romania, Ucraina. Viaggi della speranza “al contrario”, da Nord a Sud, verso l’Isola dove ogni anno un paziente su dieci prende l’aereo per farsi curare. «Utilizziamo una tecnica unica che si chiama “bypass Meso Rex” per le malformazioni del sistema portale: per questo i nostri piccoli pazienti vengono da tutta Europa», spiega de Ville, approdato a Palermo dopo essere stato al Bambino Gesù di Roma e in altri centri fra Parigi e Bruxelles.

Dal Sant’Orsola di Bologna è arrivato invece Alberto Bianchi, 59 anni, che nel 2018 — dopo aver vinto un concorso da professore associato all’università di Catania — ha impiantato una scuola di chirurgia maxillo-facciale specializzata nell’uso delle tecnologie. È stato uno dei primi chirurghi italiani a introdurre l’uso della stampante 3D per realizzare protesi personalizzate in titanio con cui ricostruire i volti sfigurati delle vittime di incidenti stradali ma anche di pazienti affetti da tumore. Negli ultimi sei mesi sono stati sei gli interventi di ricostruzione della mandibola su pazienti oncologici. “Gli altri due filoni di ricerca — spiega il professore belga — sono la simulazione computerizzata degli interventi e la Tac intraoperatoria unica in Sicilia”.

Il prossimo obiettivo è creare a Catania una “smile house” per restituire il sorriso ai bambini con malformazioni: “Al momento — dice — ne operiamo 10-12 l’anno e siamo stati inseriti fra i centri di eccellenza dalla Società italiana per la labiopalatoschisi”.

La Sicilia è all’avanguardia nelle cure delle malattie del fegato, grazie a una rete di quindici centri per la cura delle epatiti con i nuovi antivirali, coordinata dal Policlinico di Palermo. A guidarla è Antonio Craxì, professore di Gastroenterologia e Medicina interna e direttore del dipartimento di Promozione della salute all’università di Palermo.

“Il progetto in cantiere — spiega Craxì — è la rete per i tumori primitivi del fegato, finanziata dalla Regione, che prevede la gestione multidisciplinare e comprende unità di epatologia, radiologia, chirurgia e oncologia di cinque aziende sanitarie: Policlinico di Palermo, Policlinico di Messina, Garibaldi-Nesima di Catania, Villa Sofia-Cervello di Palermo e Ismett”.

A settembre del 2020 la Sicilia esegue il primo trapianto di utero in Italia. Il primato è del Policlinico di Catania, in collaborazione con l’ospedale Cannizzaro. È stato eseguito su una trentenne siciliana dall’équipe composta dai professori Pierfrancesco e Massimiliano Veroux e dai ginecologi Paolo Scollo e Giuseppe Scibilia. “Lavoravamo a questo obiettivo da quattro anni — spiega il professor Paolo Scollo — siamo gli unici in Italia a essere autorizzati a questo tipo di trapianto che nel resto d’Europa si fa in Svezia. Nel nostro Paese è permesso solo da donatrici di cui sia stata certificata la morte cerebrale, in altre parti del mondo si fa anche da donatrici viventi”.

Un’altra eccellenza è la Banca dei gruppi sanguigni rari di Ragusa, l’unica in Italia oltre a quella di Milano. Anche in piena pandemia la città iblea è riuscita a mantenere il primato in Europa: il 7,9 per cento degli abitanti dona il sangue, rispetto a una media italiana del 3 per cento e a una europea vicina al 4.

“Dal 2011, anno di nascita della Banca dei gruppi rari, abbiamo tipizzato 25.132 donatori in network con undici servizi trasfusionali e identificato 31 gruppi sanguigni rari”, dice il responsabile del servizio trasfusionale dell’ospedale ragusano Giovanni Garozzo. Da quando è nata, ha risposto a 381 su 476 richieste di emazie di gruppi rari. La sanità che funziona, nonostante la sanità che non funziona.