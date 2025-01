Cinque ragioni per aggiornare a Windows 11 a gennaio

La transizione a Windows 11 si sta rivelando una scelta necessaria, soprattutto con la scadenza del supporto per Windows 10 fissata al 14 ottobre 2025. Rimanere su un sistema obsoleto comporterebbe rischi significativi, poiché mancheranno gli aggiornamenti di sicurezza. Pertanto, è consigliabile agire tempestivamente per garantire un passaggio fluido a Windows 11, che offre migliori funzionalità e una maggiore sicurezza.

Uno dei punti salienti di Windows 11 è il miglioramento dell’interfaccia utente. Inizialmente, l’interfaccia sollevava dubbi, ma con gli aggiornamenti recenti sono stati risolti molti problemi, rendendo l’esperienza utente più gradevole e intuitiva. Gli utenti possono ora lavorare con più finestre aperte senza che vengano unite nella barra delle applicazioni, migliorando la produttività.

Il rilascio della versione Windows 11 24H2 ha portato a un importante salto qualitativo. Questa nuova versione ha implementato miglioramenti significativi in termini di sicurezza e prestazioni, con utenti che segnalano un aumento della reattività generale del sistema. La nuova funzionalità Energy Saver consente di risparmiare energia, una caratteristica utile in un’epoca di aumento dei costi delle utenze. Questo aggiornamento non solo migliora la sicurezza, ma rende anche l’ecosistema più robusto e sostenibile.

La funzionalità Energy Saver, in particolare, è un’aggiunta significativa, permettendo di utilizzarla anche su PC desktop. Questo può portare a un risparmio considerevole sulla bolletta elettrica, aspetto da considerare in questo periodo di tariffe elevate. Inoltre, Windows 11 24H2 introduce anche altre funzionalità utili come il supporto per più formati di compressione, aggiornamenti installati più velocemente e compatibilità con il Wi-Fi 7.

Non mancano, però, alcune segnalazioni di bug nella versione 24H2. Tuttavia, Microsoft sta lavorando per risolvere questi problemi, e chi ha hardware o software potenzialmente problematico non riceverà la versione finché non verranno corretti i bug rilevanti. In conclusione, nonostante alcuni svantaggi, i vantaggi di Windows 11 24H2, come sicurezza, interfaccia migliorata e nuove funzionalità, rendono il passaggio un’opzione sempre più allettante.