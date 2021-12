Jovanotti, La primavera e altre quattro canzoni: tutte le novità del cantautore, che annuncia anche due nuovi concerti.

Un fiume in piena, Jovanotti. Un vulcano in eruzione senza sosta. Uno tsunami di energia e novità. Dopo aver lanciato il singolo Il Boom e aver annunciato la nuova edizione del Jova Beach Party, oltre ad aver lavorato per la nuova canzone di Gianni Morandi in gara a Sanremo, ha fatto ai propri fan un grande regalo di Natale. O meglio, altro che regalo, un regalone: ben cinque nuove canzoni e due date dal vivo.

Jovanotti

Jovanotti: La primavera e altre canzoni

Save the date: il 17 dicembre Jovanotti si scatenerà con un vero e proprio nuovo EP. L’artista sta infatti per lanciare altre cinque canzoni de #IlDiscoDelSole, il nuovo progetto del cantautore di Cortona. Che non diventerà un nuovo album, ma sarà qualcosa di molto più agile e moderno.

Si parte da La primavera, ma saranno ben cinque le nuove canzoni: I Love You Baby, Un amore come il nostro, Tra me e te e Border Jam. Cinque canzoni che stanno molto a cuore a Jovanotti, nonostante escano in formato digitale. La passione e il desiderio sono totalmente analogici, ha spiegato il cantante. Continua così la strada verso #IlDiscoDelSole, un progetto presentato con queste parole da Lorenzo: “Non è un album, è un sistema gravitazionale di pianeti satelliti, meteore, comete, astronavi e una stella di fuoco al centro, che pompa energia senza sosta“. Ma non è questa l’unica straordinaria notizia regalata da Jova oggi.

Di seguito l’annuncio del cantautore:

Jovanotti in concerto a Roma e Milano

Non solo Jova Beacy Party. Il 2022 di Jovanotti sarà ricco di appuntamenti musicali. Sono stati infatti annunciati due concerti esclusivi, il 12 novembre all’Atlantico di Roma e il 14 all’Alcatraz di Milano. Due eventi dedicati a quattromila fan e donatori dell’iniziativa Ri-Party-Amo, messa in piedi da Jova in collaborazione con Intesa Sanpaolo e WWF Italia per la tutela e la salvaguardia della natura. Per poter partecipare bisognerà fare una donazione attraverso la piattaforma di crowdfunding For Funding.